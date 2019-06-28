Осака, Япония, , 09:16 — REGNUM

Политика односторонних санкций отдельных развитых стран является главной угрозой для развития мировой экономики, заявил 28 июня председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с лидерами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) на полях саммита G20 в японской Осаке.

Си Цзиньпин

По его словам, сейчас ситуация в мире очень сложная. Несмотря на то, что мировая экономика в целом растет, факторы нестабильности и неопределенности также заметно растут.

«Самая большая угроза — это постоянные односторонние и протекционистские меры отдельных развитых государств», — заявил Си Цзиньпин.

Председатель КНР добавил, что страны БРИКС должны противостоять неправомерным односторонним санкциям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня, 28 июня, президент России Владимир Путин заявил, что странам БРИКС необходимо работать над поиском более справедливой модели развития глобальной экономики.

По словам российского лидера, международная торговля «перестает быть локомотивом экономического роста и испытывает всё более тяжёлое бремя протекционизма, политически мотивированных ограничений и барьеров».

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