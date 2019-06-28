Брюссель, , 09:19 — REGNUM

Украина постепенно присоединится ко всем миссиям и операциям НАТО, заявил заместитель министра обороны Украины Анатолий Петренко на саммите министров обороны стран НАТО в Брюсселе, сообщило 27 июня информационное агентство «УНН».

Украинские солдаты (cc) Sarah Tate

Он принял участие во встрече с представителями министерств обороны пяти западных страны.

Во время выступления Петренко отметил, что Украина намерена и дальше оставаться надёжным партнёром НАТО, а также постепенно присоединиться ко всем операциям и миссиям Альянса. В частности, Украина расширит своё участие в миссии НАТО в Афганистане.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что 140-й центр Сил специальных операций ВСУ прошёл сертификацию как подразделение сил быстрого реагирования НАТО.

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