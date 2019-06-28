Тегеран, 28 июня 2019, 08:59 — REGNUM
Представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави заявил, что встреча в столице Австрии, городе Вене является последним шансом на сохранение ядерной сделки, об этом 28 июня сообщает иранское информационное агентство Fars.
Встреча в Вене между странами-участниками ядерного соглашения состоится сегодня, 28 июня. В ней примут участие представители Ирана, России, Германии, Франции и Великобритании.
Мусави также подчеркнул, что страны-гаранты ядерной сделки, несмотря на заявления о поддержке позиций Ирана в указанном вопросе, не предприняли конкретных для этого шагов.
Напомним, в 2015 году администрация прежнего президента США Барака Обамы заключила с Ираном соглашение в соответствии с которым Тегеран обязался заморозить ядерную программу в обмен на частичное снятие санкций.
Сделка была подписана также представителями России, Германии, Франции и Великобритании. Однако президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке расторг соглашение.