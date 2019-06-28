Тегеран, , 08:59 — REGNUM

Представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави заявил, что встреча в столице Австрии, городе Вене является последним шансом на сохранение ядерной сделки, об этом 28 июня сообщает иранское информационное агентство Fars.

Встреча в Вене между странами-участниками ядерного соглашения состоится сегодня, 28 июня. В ней примут участие представители Ирана, России, Германии, Франции и Великобритании.

Аббас Мусави «Я думаю, что эта встреча может стать последним шансом для того, чтобы собраться и подумать, смогут ли участники выполнить свои обязательства перед Ираном»

Мусави также подчеркнул, что страны-гаранты ядерной сделки, несмотря на заявления о поддержке позиций Ирана в указанном вопросе, не предприняли конкретных для этого шагов.

Напомним, в 2015 году администрация прежнего президента США Барака Обамы заключила с Ираном соглашение в соответствии с которым Тегеран обязался заморозить ядерную программу в обмен на частичное снятие санкций.

Сделка была подписана также представителями России, Германии, Франции и Великобритании. Однако президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке расторг соглашение.