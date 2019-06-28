Минск, , 08:58 — REGNUM

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетит церемонию закрытия II Европейских игр в Минске, которая состоится 30 июня на стадионе «Динамо», сообщает 28 июня агентство «БелТА».

27 июня глава государства прибыл с официальным визитом в Белоруссию. Планируется, что Рахмон встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко 28 июня.

Напомним, 25 июня главы Таджикистана и Белоруссии в рамках телефонного разговора обсудили двусторонние отношения, в том числе официальный визит Эмомали Рахмона в Минск. По итогам 2018 года товарооборот между двумя странами составил $37,4 млн. Объем белорусского импорта составил $29,4 млн.

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