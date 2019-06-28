Осака, Япония, , 08:50 — REGNUM

Сегодня, 28 июня, на полях саммита G20 началась встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, сообщается на сайте Кремля.

Владимир Путин и Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

«У нас будет очень интересная дискуссия, которая включает такие вопросы, как торговля, коммерция, вопросы разоружения, протекционизма и другие вопросы», — сказал Трамп.

«Беседа будет построена на очень хороших взаимоотношениях между нами. Я думаю, что результаты этой встречи будут отличными», — заверил президент США.

Как сообщало ИА REGNUM, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп пообщались «на ногах» перед открытием саммита «Большой двадцатки» в японской Осаке.

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