Осака, Япония, 28 июня 2019, 08:50 — REGNUM
Сегодня, 28 июня, на полях саммита G20 началась встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, сообщается на сайте Кремля.
«У нас будет очень интересная дискуссия, которая включает такие вопросы, как торговля, коммерция, вопросы разоружения, протекционизма и другие вопросы», — сказал Трамп.
«Беседа будет построена на очень хороших взаимоотношениях между нами. Я думаю, что результаты этой встречи будут отличными», — заверил президент США.
Как сообщало ИА REGNUM, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп пообщались «на ногах» перед открытием саммита «Большой двадцатки» в японской Осаке.
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