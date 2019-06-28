Душанбе, , 08:46 — REGNUM

Депутаты нижней палаты парламента Таджикистана отправятся на каникулы после заключительного заседания пятой сессии пятого созыва, сообщает агентство «ТаджикТА».

В палате представителей Таджикистана отметили, что отпуск депутатов продлится с 1 июля по 15 августа 2019 года. Планируется, что с 16 августа по 30 сентября депутаты будут работать в профильных комитетах и комиссиях. Шестая сессия пятого созыва парламента откроется 1 октября 2019 года.

Отметим, в период каникул депутатов парламента президент Таджикистана вправе созвать внеочередную сессию. Шестая сессия станет последней для пятого созыва палаты представителей. Выборы нового состава нижней палаты парламента пройдут в марте 2020 года.