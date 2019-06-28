Москва, , 08:40 — REGNUM

Сегодня, 28 июня, президент России Владимир Путин в ходе беседы на полях саммита G20 пригласил президента ЮАР Сирила Рамафосу на саммит Россия — Африка, сообщается на сайте Кремля.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Уважаемый господин президент, ждем Вас в октябре 2019 года в Сочи на первом саммите Россия — Африка. Рассчитываем на Вашу помощь в подготовке саммита», — сказал глава российского государства.

Также Путин заявил, что Россия приветствуем деятельность ЮАР в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН в 2019—2020 гг.

В ноябре 2919 года России и ЮАР предстоит вместе поработать в Бразилии в рамках БРИКС. В 2020 году летом пройдет очередное заседание в формате «пятерки» в России.

Подробнее: Путин побеседовал с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой

Как сообщало ИА REGNUM, саммит «Большой двадцатки» проходит в японской Осаке. Главы государств и представительные делегации собираются вместе в 14-й раз.

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