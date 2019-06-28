Калининград, , 08:38 — REGNUM

Корветы Балтийского флота РФ «Бойкий» и «Стойкий» приступили к проходу проливов Каттегат и Скагеррак, которые соединяют Балтийское море и Атлантический океан, сообщает пресс-служба министерства обороны России.

«В ходе совместного плавания в Атлантике корабли отряда проведут совместное маневрирование и учение по связи в ордере, — говорится в сообщении. — Боевые расчеты кораблей выполнят поиск, обнаружение надводных кораблей, субмарин условного противника».

Отмечается, что отряд кораблей покинул Военную гавань Балтийска 25 июня и взял курс в Атлантический океан в рамках регулярного военно-морского присутствия в Мировом океане.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля корабли Балтийского флота успешно отразили воздушную атаку условного противника. Экипажи корветов «Сообразительный», «Стерегущий», «Бойкий» и «Стойкий» успешно отработали задачи по отражению атак средств воздушного нападения условного противника и нанесли артиллерийский удар по морским и береговым целям.

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