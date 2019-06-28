Вашингтон, , 08:42 — REGNUM

Сенат США одобрил проект бюджета США на 2020 год, в котором предусмотрено выделение $300 млн на безопасность Украины, сообщило 27 июня посольство Украины в США на своей странице в социальной сети Facebook.

Иван Шилов © ИА REGNUM

В посольстве отметили, что указанная сумма на 50 млн превышает ранее запланированную.

«Законопроектом предусмотрено направить $100 млн из $300 млн исключительно на летальные виды вооружений», — сказано в сообщении.

Вооружённым силам Украины предоставят средства береговой обороны, противовоздушной обороны и противокорабельные ракеты.

Решение окончательно вступит в силу после того, как будет одобрено палатой представителей и подписано президентом США.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году размер американской помощи Украине может составить $700 млн.

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