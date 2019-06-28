Москва, , 08:17 — REGNUM

Сегодня, 28 июня, в рамках саммита G20 президент России Владимир Путин побеседовал с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, сообщается на сайте Кремля.

Путин поздравил Рамафосу с переизбранием на пост президента ЮАР и пожелал успехов и удачи.

«Россия придает большое значение развитию многоплановых отношений с Южно-Африканской Республикой. Тесное взаимодействие на международной арене будет продолжено», — выразил уверенность президент РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, саммит «Большой двадцатки» проходит в японской Осаке. Главы государств и представительные делегации собираются вместе в 14-й раз.

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