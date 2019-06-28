Кишинёв, , 08:22 — REGNUM

Экс-президент Украины Пётр Порошенко причастен к созданию коррупционных схем и потокам контрабанды в Приднестровье, заявила глава правительства Молдавии Майя Санду 27 июня в интервью изданию Politico.

Пётр Порошенко President.gov.ua

По её словам, коррупционные схемы и потоки контрабанды, созданные при участии Порошенко и олигарха Владимира Плахотнюка, замыкаются на Приднестровье.

Политик призвала киевские власти содействовать расследованию деятельности Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Государственном бюро расследований (ГБР) Украины рассказали, что против бывшего президента страны было открыто восемь уголовных дел. Все они не лишены перспективы, считает начальник ГБР.

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