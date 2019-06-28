Пномпень, , 09:14 — REGNUM

26 июня суд в Камбодже приговорил к двум годам лишения свободы местного переводчика за участие в создании документального фильма о торговле людьми в Юго-Восточной Азии, передает агентство Reuters.

Рат Ротт Мони, 48 лет, принявший участие в создании документального фильма, в прошлом году был арестован в Таиланде, откуда он с семьей пытался уехать в Нидерланды, и возвращен в Камбоджу.

Отмечается, что после выхода документального фильма под названием «Моя мать продала меня» в эфир Мони был вызван на допрос. Местные власти обвинили мужчину в том, что он принимал участие в съемках «фейкового фильма».