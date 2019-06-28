Париж, , 07:53 — REGNUM

Государственный секретарь при главе МИД Франции Жан-Батист Лемуан посетит Филиппины с 27 по 28 июня, чтобы вместе с министром торговли Филиппин Рамоном Лопесом председательствовать в 8-м объединенном экономическом комитете, сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.

Известно, что работа комитета будет сосредоточена на перспективах экономического сотрудничества, в частности в области развития инфраструктуры, транспорта, возобновляемых источников энергии и сельского хозяйства.

В ходе своего визита государственный секретарь также встретится с министром иностранных дел Филиппин Теодоро Локсиным, чтобы обсудить все направления двустороннего сотрудничества.

Стороны рассмотрят вопросы безопасности, особенно в морской и антитеррористической сферах, а также проекты сотрудничества Франции с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в том числе в области охраны окружающей среды.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь при главе МИД Франции Жан-Батист Лемуан заявил, что Европейский союз (ЕС) заинтересован в расширении сотрудничества с региональной организацией АСЕАН.