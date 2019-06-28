Тбилиси, , 07:51 — REGNUM

События, которые в последние недели происходят в Грузии, оказали очень сильное негативное влияние на экономику страны. Об этом на встрече с журналистами заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.

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Так, пострадал, прежде всего, грузинская национальная валюта. 25 июня Национальный банк Грузии установил курс лари на уровне 2,8333 лари за доллар США, что стало рекордным минимумом для грузинской валюты с 1995 года, когда лари были введены в оборот. За день стоимость доллара США по оценке Нацбанка Грузии выросла на 1,4%.

Как пояснил Мамука Бахтадзе, причинами обвала нацвалюты стали массовые митинги в Тбилиси.

«Вместе с тем, естественно, негативно отобразилось и то решение, которое связано с запретом на прямые перелеты и сокращением количества туристов из Российской Федерации», — приводит ТАСС слова премьер-министра.

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня в Грузии радикальные элементы прозападной оппозиции атаковали российскую официальную делегацию, которая прибыла в Тбилиси на Межпарламентскую ассамблею православия. Проведение в парламенте Грузии 26-й сессии МАП, председателем которой в настоящее время является российский депутат Сергей Гаврилов, и стало формальным поводом для таких действий. Предоставление Гаврилову кресла председателя парламента опротестовали соратники экс-президента Михаила Саакашвили в грузинском парламенте и сорвали заседание, после чего прибывшие в Тбилиси делегаты покинули Грузию.

После этого в грузинской столице начались акции протеста, участники которых, помимо антироссийских лозунгов, сразу же выдвинули политические требования, в частности — отставку действующего правительства Мамуки Бахтадзе. Протестующие вступили в столкновения с силами правопорядка. Было много пострадавших.

На фоне продолжающихся акций с явным антироссийским содержанием президент России Владимир Путин подписал указ о закрытии авиационного сообщения с Грузией с 8 июля 2019 года, а также прекращении продаж туров в Грузию.