Москва, , 07:49 — REGNUM

Президент России Владимир Путин с рабочим визитом посетит Белоруссию. Визит состоится 30 июня, сообщается на сайте Кремля.

Глава Российского государства примет участие в торжественной церемонии закрытия II Европейских игр.

II Европейские игры проходят в Белоруссии с 21 по 30 июня. В играх принимают участие более 4 тыс. спортсменов из 50 стран мира.

Подробности: На II Европейские игры потрачено почти $300 млн — минфин Белоруссии

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, I Европейские игры состоялись в Баку (июнь 2015 года). Азербайджанскому бюджету они обошлись в $1,12 млрд (по официальным данным).

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