Нур-Султан, , 07:49 — REGNUM

Бакытжан Сагинтаев освобожден от должности руководителя администрации президента Казахстана, сообщили 28 июня в пресс-службе главы государства со ссылкой на президентский указ.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал также указ о назначении новым главой своей администрации Крымбека Кушербаева, освободив его от должности акима (главы) Кызыл-Ординской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после инаугурации подписал указ о назначении Бакытжана Сагинтаева руководителем администрации президента республики.

С 9 сентября 2016 года по 21 февраля 2019 года Сагинтаев занимал должность председателя правительства Казахстана.