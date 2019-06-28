Париж, , 07:31 — REGNUM

Президент Франции Эммануэль Макрон решительно осудил двойной теракт, в результате которого в Тунисе был убит полицейский, а восемь человек получили ранения, сообщает Le Figaro.

«Я решительно осуждаю атаки, которые поразили сердце Туниса. Все наши мысли о погибших и их близких. Франция стоит рядом с тунисским народом в этом испытании», — написал в своем аккаунте в Twitter глава государства, который в настоящее время находится с визитом в Японии.

Инцидент произошел в Тунисе 27 июня. Террористы-смертники атаковали управление по борьбе с терроризмом и полицейскую машину.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон отправился в Японию на саммит G20, который пройдет в Осаке 28−29 июня 2019 года.

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