Банжул, , 07:18 — REGNUM

Три женщины обвинили экс-президента Гамбии Яхью Джамме в совершении серии изнасилований и сексуальных домогательств во время пребывания у власти, передает CNN Africa, ссылаясь на доклады правозащитных организаций Human Rights Watch и TRIAL International.

Согласно докладу Human Rights Watch, опубликованному в среду, 26 июня, Джамме использовал своих помощников для оказания давления на женщин, принуждая их посетить президента в его частной резиденции, где позже они подвергались насилию.

«Яхья Джамме относился к женщинам из Гамбии как к своей собственности», — заявил Рид Броди из Human Rights Watch.

Обвинения впервые прозвучали во вторник, 25 июня, в интервью New York Times с Фату Джеллоу, одной из предполагаемых жертв бывшего президента.

HRW также взяла интервью у Фату Джеллоу, которая уже пообщалась с журналистами из New York Times и Guardian. Она утверждала, что Джамме изнасиловал ее в июне 2015 года во время религиозного события, приуроченного к началу Рамадана, когда ей было 18 лет.

Джеллоу, также известная как Туфа, сообщила, что впервые встретилась с тогдашним президентом после того, как она появилась на конкурсе красоты, организованном министерством образования Гамбии в 2014 году. Она сказала, что ее в конечном итоге пригласили навестить президента в его частной резиденции, чтобы обсудить драматический проект, который она представила на конкурсе. Джамме дарил ей подарки и установил водопровод в доме ее семьи, рассказала Джеллоу интервьюерам HRW. Но отношение Джамме к ней изменилось после того, как она отвергла его условия, которые среди прочего включали предложение о браке, сказала она. Джеллоу вспомнила, что во время посещения государственного дома по случаю Рамадана, она оказалась наедине с Джамме.

«Он сказал мне: «Еще ни одна женщина не отвергла меня. Думаешь, тебе это сойдет с рук?» — вспоминает тот день девушка.

Правозащитники Human Rights Watch и TRIAL International сообщили, что они опросили еще двоих женщин, которые рассказали о якобы пережитых изнасилованиях и сексуальных посягательствах со стороны Джамме, и с третьей женщиной, которая сказала, что помощники президента пытались схватить ее, но ей удалось избежать нападения. Они пожелали остаться анонимными.

Сотрудники Human Rights Watch сообщили, что женщины, с которыми они беседовали, утверждали, что бывший президент «принуждал молодых женщин к сексу с ним. Некоторых из них ставили на государственное обеспечение и предоставляли работу в доме правительства в качестве так называемых «протокольных девушек», которым давали деньги и подарки, а также обещали стипендии и другие привилегии».

Свидетели, имена которых не были названы, также рассказали представителям Human Rights Watch, что «в резиденциях президента происходил как секс по обоюдному согласию, так и без согласия».

Джамме был лидером Гамбии с 1994 по 2016 год; он пришел к власти в результате военного переворота, но потерпел неожиданное поражение на выборах в декабре 2016 года. В настоящее время он живет в изгнании в Экваториальной Гвинее.

Джамме не ответил на обвинения. Однако Усман Рэмбо Джатта, заместитель лидера Альянса по патриотической переориентации и строительству (APRC), правящей партии в то время, когда Джамме был президентом, сообщил CNN, что в заявлениях об изнасилованиях «не было ни доли правды».

В Гамбии была создана комиссия по установлению истины.