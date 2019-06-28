Челябинск, , 07:09 — REGNUM

В правительстве Челябинской области снова произошли кадровые перестановки. Министерство экономического развития возглавил выходец из федерального Минэнерго Иван Куцевляк, сообщили журналистам в пресс-службе врио губернатора.

Новый министр всего неделю назад занял должность советника врио губернатора. О нём известно, что в 2010—2012 годах он работал в аппарате губернатора и в правительстве Саратовской области, в том числе возглавлял областное минэкономразвития и торговли. А с 2014 по 2019 годы он трудился в Минэнерго России.

Отметим, что ранее челябинское минэкономразвития возглавлял Сергей Смольников. Ещё вчера, 27 июня, он выступал в этом качестве перед депутатами Заксобрания. Смольников не остался не у дел — стал советником врио губернатора.