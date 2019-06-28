Хабаровск, , 06:59 — REGNUM

Владимира Жириновского выдвигают на выборы в Законодательную думу Хабаровского края. Лидер ЛДПР возглавит южную региональную группу. В краевую думу выдвинута также сенатор Елена Грешнякова, которая возглавит северную региональную группу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Владимир Жириновский выдвинут региональным отделением ЛДПР по предложению высшего совета партии. Скорее всего, в случае победы, Жириновский отдаст свой мандат следующему по списку. Это обусловлено Избирательным кодексом РФ. Следующий в списке ЛДПР — помощник сенатора Кирилл Цмакалов.

Северную группу на предстоящих выборах возглавит сенатор Елена Грешнякова.

Всего партия выдвинула 18 делегатов от 14 местных отделений.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года политтехнолог Константин Скрипников, рассуждая о том, кто окажется победителем в региональный парламент в сентябре, усомнился в победе ЛДПР, назвал это «сценарием утопическим и почти невозможным». Причина, по мнению эксперта, в том, что выборы — 2019 в Хабаровском крае пройдут по новым правилам. Закдума максимально увеличила количество одномандатников. А за всю историю выборов в Хабаровском крае у ЛДПР нет ни одного случая победы по одномандатному округу. В сентябре 2019 года примерно две трети регионального парламента будут избираться по одномандатным округам. В отличие от прошлых выборов, к тому же, ЛДПР потеряла соратника по оппозиционному блоку — КПРФ — которая открыто выступила против выдвиженца ЛДПР Сергея Фургала в его противостоянии с краевой думой, с фракцией «Единой России». При этом эксперт предупредил, что и единороссам сидеть сложа руки не придётся — ситуация для них в крае очень непростая.

Победа выдвиженца ЛДПР Сергея Фургала в 2018 году на губернаторских выборах дала повод многим говорить о «росте акций ЛДПР». Однако эксперты рекомендуют не спешить с выводами. Одно дело, когда народ голосовал против экс-губернатора Вячеслава Шпорта, который стал уже по-настоящему токсичен для региона, другое — когда выдвиженцам от ЛДПР придётся остаться один на один с избирателями в одномандатных округах, где люди будут судить по реальным делам, которых, по большому счёту, за ЛДПР в Хабаровском крае не числится.