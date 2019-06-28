Челябинск, , 06:40 — REGNUM

В Челябинске бывший первый заместитель министра экономического развития региона Антон Бахаев снова попал в поле зрения следователей. В этот раз силовики не исключают его причастности к коррупционному преступлению, пишут местные СМИ.

В областном управлении СКР журналистам подтверждают информацию о том, что экс-чиновнику вменён ещё один преступный эпизод. Но от подробных комментариев пока отказываются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сейчас Бахаев проходит по делу о махинациях с деньгами, выделенными на питание участников форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который прошёл в ноябре 2017 года. Задержан он был в июле 2018-го и до середины сентября провёл в СИЗО.

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