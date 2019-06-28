Москва, 28 июня 2019, 08:00 — REGNUM

Радио REGNUM
Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM

Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.

Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/1638.