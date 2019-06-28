Осака, Япония, , 06:00 — REGNUM

Иранским властям нет нужды спешить в вопросе урегулирования конфликта с США, заявил американский президент Дональд Трамп в ходе встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

«У нас много времени — не нужно спешить, Иран может не торопиться. Речь совсем не идет о нехватке времени», — заявил он.

Трамп также выразил надежду, что Соединенным Штатам удастся урегулировать конфликт с Ираном. В противном случае, как сообщил американский президент, о провале будет объявлено.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что Соединенные Штаты продолжат оказывать «максимальное давление» на Исламскую Республику, так как считают такой подход эффективным. Он отметил, что якобы благодаря американским санкциям Иран не нарушает обязательства по ядерному оружию.