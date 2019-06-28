Москва, , 05:35 — REGNUM

В тайфуне, надвигающемся на Японию в преддверии саммита G20 в Осаке, могут быть заинтересованы и в Киеве, пошутил российский телеведущий Владимир Соловьев на своей странице в Twitter.

«На Японию надвигается Тайфун. Не удивлюсь, если в Киеве его уже окрестили «СУГС», в надежде, что он помешает встрече Трампа с Путиным», — иронизирует телеведущий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее организаторы саммита Группы двадцати (G20) сообщили о приближении к берегам Японии зоны низкого давления, способной преобразоваться в тайфун. В связи с этим организаторы создали кризисный штаб на случай сильных ливней, способных повлиять на ход проведения саммита.