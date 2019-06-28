Хабаровск, , 04:58 — REGNUM

Российская Федерация не собирается отказываться от планов развития Тихоокеанского флота и ВС на Дальнем Востоке. Об этом в интервью Financial Times рассказал президент РФ Владимир Путин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Президент подчеркнул, что хотя Россия и реагирует на то, что происходит в отношениях между другими странами, это не влияет на её планы по развитию вооруженных сил, в том числе и на Дальнем Востоке.

Президент РФ Владимир Путин «Мы это видим. Но это не меняет наших планов развития Вооруженных сил РФ, в том числе и на Дальнем Востоке России. Мы чувствуем свою самодостаточность, мы уверены в себе. Мы крупнейшая континентальная держава».

Глава государства напомнил, что на Дальнем Востоке расположена российская база атомных подводных лодок, где Россия развивает оборонный потенциал в соответствии со своими планами, в том числе и для того, чтобы обеспечить безопасность Северного морского пути.

«Здесь мы намерены привлекать к этой работе многих наших партнёров, в том числе китайских партнёров. Мы не исключаем, что можем договориться и с американскими перевозчиками, и с Индией, которая тоже проявляет интерес к этому Северному морскому пути», — сказал Путин.

По словам Владимира Путина, у России есть настрой на сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Президент РФ Владимир Путин «У меня есть все основания полагать, что Россия сможет вносить существенный, заметный и позитивный вклад в стабилизацию ситуации».

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин всегда подчеркивает, что Россия развивала, развивает и будет развивать свои Вооруженные силы. В частности, президент сообщил, что в ближайшие годы на вооружение российской армии поступят передовые средства вооружения, такие, как гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал», лазерная система «Пересвет» и тяжелая межконтинентальная ракета «Сармат».