Лондон, , 04:21 — REGNUM

Великобритания готова улучшать отношения с Россией, заявила британский премьер-министр Тереза Мэй по пути на саммит G20, сообщает агентство Bloomberg.

При этом Мэй подчеркнула, что для улучшения отношений России необходимо «изменить поведение». Также она заявила, что намерена в Осаке на полях саммита G20 встретиться с российским лидером Владимиром Путиным и потребовать от него привлечения к ответственности подозреваемых в отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин в интервью Financial Times заявил, что так называемое «дело Скрипалей» не стоит межгосударственных отношений и является мелким по отношению к судьбам миллионов людей. Он отметил, что причастность России к инциденту в Солсбери еще необходимо доказать, а лишь потом предъявлять требования.