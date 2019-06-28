Москва, , 03:57 — REGNUM

Москва твёрдо настроена отстаивать в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) свою позиции по ряду серьёзных вопросов, включая ситуацию на Украине и тему прав человека в России. Об этом заявил газете «Известия» постоянный представитель России при Совете Европы Иван Солтановский.

«Предстоит очень тяжёлая работа по разъяснению нашей правоты по многим наболевшим вопросам, которые здесь сильно политизированы и искажены», — отметил он.

По словам дипломата, это касается главным образом ситуации на Украине и вокруг неё.

«Это абсолютное извращение нашей позиции по Минским договорённостям и Донбассу, а также беспрерывная политизация вопроса о якобы притеснении крымских татар», — отметил Солтановский.

Кроме этого, добавил он, в ПАСЕ нередко передёргиваются факты относительно ситуации с правами человека в России, и российская делегация намерена «жёстко развеивать какие-либо инсинуации на этот счёт».

Как передавало ИА REGNUM, в ночь на 25 июня ПАСЕ официально пригласила делегацию России к участию в июньской сессии. Резолюцию о восстановлении российской делегацию в правах поддержали 116 депутатов, 62 голосовали «против», ещё 15 воздержались.

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