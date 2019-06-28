Нью-Йорк, США, , 04:01 — REGNUM

Экс-глава предвыборного штаба американского президента Дональда Трамп Пол Манафорт на судебном заседании в Манхэттене заявил о своей невиновности в финансовых преступлениях, передает телеканал NBC.

На судебном заседании Манафорту предъявили новые обвинения в причастности к созданию мошеннических схем с жилищной ипотекой, а также созданию фальшивых бизнес-документов «с целью незаконного получения миллионов долларов». Манафорт заявил, что не признает себя виновным ни по одному из пунктов обвинения. Его адвокаты подчеркнули, что ряд обвинений был уже предъявлен на других судах, поэтому нельзя наказать его за одно и то же нарушение дважды.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее отбывающего срок за финансовые преступления Пола Манафорта планировали перевести в тюрьму в Нью-Йорке, однако в дело вмешался первый заместитель генпрокурора США Джеффри Розен. Экс-главу предвыборного штаба Трампа оставили в федеральной тюрьме в штате Пенсильвания.