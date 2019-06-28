Багдад, , 03:42 — REGNUM

Министерство иностранных дел Ирака осуждает нападение демонстрантов на посольство Бахрейна в Багдаде. Об этом 28 июня заявил представитель внешнеполитического ведомтва Ахмад ас-Саххаф.

«МИД Ирака осуждает нападение на посольство Бахрейна в Багдаде. Органы безопасности придерживаются обязательств по защите всех посольств и дипломатических миссий в Ираке», — приводит его слова РИА Новости.

Как передавало ИА REGNUM, накануне вечером перед зданием посольства Бахрейна в Ираке собрались около 200 демонстрантов, недовольных проведением в Бахрейне встречи по палестино-израильскому урегулированию, организованной США. Протестующие вторглись на территорию дипмиссии и выбили стекла в здании, а также сорвали с посольства флаг. Полиция задержала более 50 участников беспорядков.

После этого МИД Бахрейна принял решение об отзыве для консультаций посла королевства в Ираке Салаха аль-Малики.