Манама, , 02:30 — REGNUM

МИД Бахрейна принял решение об отзыве для консультация посла в Ираке Салаха аль-Малики после нападения на посольство королевства в Багдаде. Об этом сообщает государственное агентство Bahrain News Agency.

Вечером 27 июня перед зданием посольства в Ираке собрались около 200 протестующих против проведения в Бахрейне встречи по палестино-израильскому урегулированию, организованной США.

Демонстранты вторглись на территорию дипмиссии и выбили стекла в здании, а также сняли с посольства флаг Бахрейна и вывесили флаг Палестины. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

По информации телеканала Sky News Arabia, иракская полиция задержала более 50 участников беспорядков. К зданию посольства прибыл министр внутренних дел Ирака.

Напомним, встреча по Палестине «Процветание во имя мира» завершилась в Бхзрейне 26 июня. На мероприятии была представлена экономическая часть разработанного Соединёнными Штатами нового плана ближневосточного урегулирования.