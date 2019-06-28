Вашингтон, , 00:35 — REGNUM

Вашингтон расширил санкции против Венесуэлы, дополнительно включив в чёрный список двух физических лиц. Об этом собщает пресс-служба министерства финансов США.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как уточняется, санкции введены в отношении заместителя министра финансов Венесуэлы Луго Гомеса и главы национальной электрокорпорации Corpoelec, экс-министра электрических мощностей Мотты Домингеса.

Напомним, что это уже не первое расширение санкций против Венесуэлы со стороны США в текущем месяце. В начале июня Соединённые Штаты ввели ограничения на поставки в Венесуэлу нефтехемических продуктов, необходимых для государственной нефтяной компании страны PDVSA.