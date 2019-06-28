28 июня 2019 | Время чтения 7 мин

Официальный Минск формально не признаёт самопровозглашённые республики. Александр Лукашенко и Владимир Макей неоднократно заявляли о принципиальной позиции приверженности территориальной целостности республик бывших Югославии и СССР, даже инициировав обсуждение идеи подписания нового соглашения о признании границ после расчленения этих государств. И вот

Георгий Шкловский, , 00:15 — REGNUM

Официальный Минск формально не признаёт самопровозглашённые республики. Александр Лукашенко и Владимир Макей неоднократно заявляли о принципиальной позиции приверженности территориальной целостности республик бывших Югославии и СССР, даже инициировав обсуждение идеи подписания нового соглашения о признании границ после расчленения этих государств. Дальше проговаривания идеи «Хельсинки-2» дело не зашло, концептуальный документ на обсуждение не вынесен, да и сама эта инициатива противоречит предыдущим заявлениям руководства постсоветской Белоруссии.

Косово

Александр Лукашенко обещал признать независимость Абхазии и Южной Осетии, но не сдержал своего слова. Он обещал уважать территориальную целостность ядра Югославии — Сербии, однако и этого обещания не сдержал. Наглядным подтверждением стала церемония открытия II Европейских игр в Минске: 21 июня по стадиону торжественно пронесли флаг «Республики Косово» — отторгнутого в результате агрессии НАТО от Сербии сербского края Косово и Метохия.

На минские евроигры была приглашена официальная делегация косовских албанцев, её возглавил военный преступник, со времён югославской войны разыскиваемый сербским правосудием за террористическую деятельность и бандитизм Хашим Тачи. Не только он, но и его родственники обвиняются в военных преступлениях. По понятным причинам созданный в Гааге «Специальный международный суд по военным преступлениям в Косово» до них не доберётся, а если и доберётся, то формальный исход дела вполне предсказуем. Доказательств хватает с избытком — одна только Карла дель Понте наговорила и написала предостаточно, не говоря уж о свидетельских показаниях Радована Караджича, Ратко Младича, тысяч жертв террора косовских албанцев. Всё это задокументировано сербской прокуратурой, но не интересует ни Гаагу, ни Брюссель, ни тем более Минск. Все они связаны обязательствами с официальным Белградом, однако никто и не думает задерживать и выдавать головорезов вроде Тачи.

«Поднятие нашего флага рядом с флагами других стран в центре Белоруссии стало нашей первой победой. Я уверен в успехе нашей олимпийской сборной. Удачи!», — написал Тачи на своей странице в Twitter.

II Европейские игры и близко не стоят с Олимпийскими играми, однако и косовские, и минские политики преподносят их именно так. Опубликованные Тачи фотографии с флагами «Республики Косово» на минском стадионе многими были восприняты так же, как неонацистские полотнища на белорусских и украинских стадионах. Однако власти Белоруссии сделали вид, что ничего такого не произошло и они вообще никакого отношения не имеют к происходящему. Возмущённым болельщикам из Сербии, Черногории и других стан разъяснили, что Хашима Тачи сотоварищи пригласил президент Европейских олимпийских комитетов Янез Кочиянчич — тот самый словенец, едва оправившийся от коррупционного скандала. Его предшественник Патрик Хикки доработался во главе ЕОК до ареста с обвинениями в незаконной продаже билетов на Олимпиаду 2016 года, отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и банальном воровстве. Всё это не помешало ушлому ирландцу получить из рук Ильхама Алиева орден «Шараф» за проведение I Европейских игр в Баку.

На официальном сайте II Европейских игр минские организаторы разместили информацию о спортсменах из страны «Косово». Администрация президента Белоруссии провела приём высокопоставленных гостей из разных стран — включая представителей косовских сепаратистов. Различные министерства и ведомства Белоруссии, включая МИД, провели переговоры с представителями «официальной Приштины».

Президент Сербии Александр Вучич был в курсе формата и программы минского мероприятия. Активный сторонник «евроинтеграции» страны в Евросоюз и НАТО, он не мог не понимать, что будут значить для сербов фотографии с открытия II Европейских игр. Поэтому на церемонии открытия остались не самые высокопоставленные сербские гости. Почему сербский лидер всё-таки одобрил участие национальной сборной в минских евроиграх — вопрос к нему и его деловым партнёрам.

По пути в аэропорт хватил удар посла Сербии в Белоруссии Велько Ковачевича— он сопровождал своего спешно улетающего президента. Было от чего: вся сербская делегация насмотрелась на развешанные по Минску флаги «косоваров», не так давно потрошивших сербских пленников на органы для «чёрного рынка» ЕС и взрывавших православные храмы. Конфликт в Косово и Метохии до сих пор тлеет под надзором опытных американских кукловодов.

Убыв в свою страну, Вучич рассказывал обывателям, как Лукашенко едва не плакал при словах сербского президента о необходимости отъезда с мероприятия, в котором участвуют косоварские сепаратисты. На самом деле Вучич и Тачи виделись не первый раз, бывший командир «Армии освобождения Косово» (UÇK) до этого встречался с Томиславом Николичем в бытность того сербским президентом. Поэтому непонятно — на кого были рассчитаны эти сцены и слова.

Белорусские госкомпании, формально признавая Абхазию грузинской, Крым и ДНР — украинскими, вовсю торгуют с ними не только через «прокладки», но и напрямую. Совершенно непонятно, зачем ломаться и играть такие оперетки на искушённую публику в эпоху Realpolitik.

Ветераны UÇK сейчас составляют костяк действующих на Балканах и в Евросоюзе этнических ОПГ, контролирующих такие виды бизнеса, как торговля людьми, наркотиками и оружием. Редкий подпольный бордель в Германии не имеет с ними связей, «чёрный рынок» человеческих органов критически зависит от формируемого ими предложения. Об этом не принято писать в «политкорректной» европейской прессе, но об этом же открыто говорят на непубличных встречах профильные специалисты даже в Минске. Поэтому никакого секрета в том, кого пригласили на минские евроигры, не было и нет. Вопрос лишь в том, что конкретно обсуждали приглашённые по спортивному поводу.

Особенно вызывающе смотрится до сих пор висящий на главном проспекте Минска флаг косовских сепаратистов. Сербские инвесторы (небезызвестные братья Каричи) построили около проспекта комплекс «Дана» и вывешенный по распоряжению властей Белоруссии флаг косовских бандитов напротив этого комплекса смотрится совсем не двусмысленно.

Некоторые гости из разделённой Югославии пытались и принципиальность проявить, и принимающую сторону не обидеть. Особую изворотливость проявил сербский член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик: на открытии игр он демонстративно покинул ложу для почетных гостей, как только объявили о выходе сборной «Косово». Он вернулся в ложу сразу же после проноса флага криминального образования. Политик не забыл проинформировать читателей соцсетей о своём выдающемся поступке, намекнув на связь между этим как бы событием и спешным отъездом сербского лидера.

Прекрасно понимая чувствительность для общественного мнения некоторых трудностей и неурядиц, белорусские организаторы евроигр подыскали для Хашима Тачи хорошее посадочное место, но вне главной VIP-ложи. В одной ложе или в соседней, вне ложи или вне стадиона — не принципиально. Важно другое: Лукашенко считает возможным и нужным приглашать на официальные мероприятия в Минск таких, как Тачи — откровенных гангстеров, военных преступников, несущих прямую личную ответственность за этнические чистки и другие преступления против мира и человечности.

Разумеется, сразу же возникли закономерные вопросы: почему Лукашенко не признаёт НКР и ПМР, ДНР и ЛНР, Абхазию и Южную Осетию, не приглашает их официальных представителей на спортивные и прочие мероприятия, но признаёт криминальное постюгославского образования и его лидеров. Очевидно, происходящее сейчас в Минске — не глупость и не ошибка, а демонстрация откровенного цинизма, основанного на поиске больших выгод. Настолько больших, что они перевешивают все ранее задекларированные принципы и обещания.

Ключевой вопрос: какие выгоды преследует политическое руководство Белоруссии, демонстрируя связи с «Республикой Косово» и её руководством?

В итоге Лукашенко будет получать ярлык на Западе и для этого ему нужны Тачи, Саакашвили, Ющенко и другие «большие друзья белорусского народа». Их ответные услуги востребованы Минском не первый год. Появление делегации косоваров с тем же Тачи на прошлогодней минской «Мюнхенской конференции по безопасности» не было случайностью. Тогда, кстати, после официальной части за одним столом во время товарищеской попойки вполне мирно уживались и лидер косовских головорезов, и представительница белградской нетрадиционной ориентации, и их белорусский коллега.

Пока белорусским обывателям чиновники рассказывают сказки о том, как «дзёшава» обошлись очередные евроигры, какое «идеологическое» значение они имеют для миллионов белорусских бедняков, как почётно бегать волонтёром целый день под палящим солнцем за майку и трусы с символикой евроигр, социально-экономическая ситуация в Белоруссии ухудшается. На носу очередной кризис, который власти снова не признают, а признав постфактум свалят всё на «внешние факторы». Внешняя политика также сильно желает лучшего.