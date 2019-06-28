Москва, , 00:11 — REGNUM

Президент России Владимир Путин намерен обсудить с американским коллегой Дональдом Трампом на полях саммита G20 в Осаке договор о сокращении и стратегических наступательных вооружений. Об этом он сообщил в интервью газете Financial Times.

Как отметил российский лидер, в своё время США в одностороннем порядке разорвали Договор по противоракетной обороне, а сейчас — также в одностороннем порядке — фактически уже вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

«Теперь на повестке дня Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, СНВ‑3. Мы, надеюсь, с Дональдом поговорим, если удастся увидеться сейчас в Осаке, на этот счёт», — сказал Путин.

Как передавало ИА REGNUM, встреча президентов России и США должна состояться утром 28 июня на полях саммита G20 в Японии. Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщал журналистам, что никакой конкретной повестки переговоров Москва и Вашингтон не согласовывали.