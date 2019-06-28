Курск, , 07:42 — REGNUM

Врио губернатора Курской области Роман Старовойт 27 июня представил народную концепцию стратегического развития региона, разработанную в ходе работы «Мастерских проектов». Как сообщила пресс-служба областной администрации, «мастерские» работали по пяти направлениям в течение полутора месяцев, и принять участие в формировании стратегии смогли сами куряне.

Направления «мастерских» соответствуют основным национальным проектам: это «Комфортная городская среда», «Безопасные и качественные дороги», «Образование и таланты», «Здравоохранение» и «Конкурентоспособная экономика». Куряне сообща разрабатывали «дорожные карты» по каждому из проектов.

Также в августе врио губернатора пообещал представить стратегию социально-экономического развития Курской области, к разработке которой регион привлёк Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Итоги «мастерских» Старовойт представил во второй день Среднерусского экономического форума. Также врио губернатора провёл диалог с участниками СЭФ и курянами, которые могли задать ему все интересующие вопросы.

В частности, Роман Старовойт рассказал, что самым сложным в работе руководителя региона для него оказалась необходимость быстро переключаться с масштабных вопросов на муниципальный уровень. Однако он старается сделать свою работу открытой, поэтому даже на комментарии в соцсетях старается отвечать сам.