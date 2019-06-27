* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Тунис, , 23:34 — REGNUM

Ответственность за двойной теракт в Тунисе взяла группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 27 июня передает агентство Associated Press.

Жертвой нападения смертников в Тунисе 27 июня стал сотрудник полиции, не менее восьми человек получили ранения.

Министр туризма Туниса Рене Трабелси уже заявил, что нападение было нацелено на «сотрудников безопасности» и «не было опасно для туристов».

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