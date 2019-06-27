Ереван, , 23:25 — REGNUM

После встречи глав МИД Армении и Азербайджана в Вашингтоне азербайджанская сторона вновь выступает с агрессивными заявлениями.

Встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Вашингтоне mfa.am

В частности, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил: «Война еще не закончена, и мы должны в любой момент быть готовы освободить от оккупантов наши родные земли».

В свою очередь министр обороны Закир Гасанов заявил: «Мы уже много лет идем на уступки и ведем переговоры. В 2016 году мы показали вам, что вопрос можно решить и другим путем».

По мнению политического обозревателя Ашота Асатряна, «конкретно в этом случае после встречи министров иностранных дел Мамедъярову на помощь пришли президент и министр обороны страны, что свидетельствует о том, что переговоры вступают в более сложный период, и подобные заявления становятся все более обычными».

Специалист по международным отношениям Арман Григорян в свою очередь говорит, что подобные заявление азербайджанской стороны только лишь ухудшает её позиции на переговорах.

Арман Григорян, эксперт по международным отношениям «Когда министр обороны заявляет, что вести переговоры — это уступки, то это не только уступки Армении, но и странам-сопредседателям Минской группы ОБСЕ, при посредничестве которых эти переговоры проходят. И явно, ни Россия, США и Франция с одной стороны, ни Армения — с другой, в таких уступках не нуждаются. Такими заявлениями Баку только лишь заводит переговоры в тупик и только лишь ухудшает свои позиции на переговорах».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, комментируя встречу с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном, которая состоялась в Вашингтоне 20 июня, по сообщению информагентства Turan, заявил, что в ходе переговоров в Вашингтоне сопредседатели Минской группы ОБСЕ вновь представили те документы, которые прежде уже обсуждались. Глава МИД Азербайджана также выделил те положения документа, согласно которым, по его словам, армянские войска должны быть выведены с азербайджанских территорий.