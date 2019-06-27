Нижний Новгород, , 23:20 — REGNUM

В Нижегородской области увеличили меры поддержки обманутых дольщиков. 27 июня депутаты Заксобрания проголосовали за внесение изменений в региональный закон «О мерах государственной поддержки граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков». Данные изменения в законе позволят восстановить права 160 участников долевого строительства двух долгостроев в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба правительства региона. Речь идет о проблемном доме в квартале ул. Генкиной-Ижорская и 4−5 секциях дома по пер. Светлогорскому.

Изменения регионального закона расширяют перечень случаев, при которых строительство проблемного дома может быть завершено инвестором, прошедшим конкурсный отбор и принявшим на себя обязательства по достройке дома. До внесения изменений такая процедура могла быть применена только к проблемным недостроям, участники строительства которых включены в реестр пострадавших граждан. Формирование этого реестра осуществляется в соответствии с критериями, установленными приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12 августа 2016 года.

И.о. министра строительства Нижегородской области Анатолий Молев пояснил, что в Нижегородской области существуют объекты, которые де-юре являются «проблемными» только на региональном уровне (участники их строительства не включены в реестр пострадавших граждан).

В целях восстановления прав дольщиков в таких долгостроях новая редакция закона предполагает возможность привлечения инвестора и для таких домов при условии, что в реестре пострадавших граждан или в реестре, формируемом в соответствии со статьей 3 регионального закона о защите прав дольщиков, содержатся сведения о таком многоквартирном доме.

По данным Инспекции госстройнадзора Нижегородской области, в регионе есть сложности с достройкой 112 домов, из них 81 дом официально признан проблемным, сообщает ТАСС. Общее число дольщиков, которые в той или иной степени столкнулись с недобросовестными застройщиками в регионе, составляет более 6,5 тыс. человек.