Тунис, , 23:17 — REGNUM

Советник президента Туниса Беджи Каида Эс-Себси сообщил журналистам, что состояние главы государства «улучшилось» — ранее он находился в «критическом» состоянии, 27 июня передает агентство Reuters.

Согласно официальному заявлению офиса президента Эс-Себси, его состояние «стабильное». Президент «проходит необходимые процедуры».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 27 июня 92-летний президент Эс-Себси был госпитализирован в тяжелом состоянии.

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