Тунис, , 23:10 — REGNUM

Премьер-министр Туниса Юсеф Шахед опроверг слухи о смерти президента страны Беджи Каид Эс-Себси, 27 июня передает агентство Reuters.

Глава правительства заявил журналистам, что президент находится в госпитале и «его состояние стабильное». Публикации о его смерти являются «ложными новостями».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 27 июня 92-летний президент Туниса был госпитализирован в военную больницу в тяжелом состоянии.

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