Тунис, 27 июня 2019, 23:10 — REGNUM
Премьер-министр Туниса Юсеф Шахед опроверг слухи о смерти президента страны Беджи Каид Эс-Себси, 27 июня передает агентство Reuters.
Глава правительства заявил журналистам, что президент находится в госпитале и «его состояние стабильное». Публикации о его смерти являются «ложными новостями».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее 27 июня 92-летний президент Туниса был госпитализирован в военную больницу в тяжелом состоянии.
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