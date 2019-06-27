Тбилиси, , 22:48 — REGNUM

Тбилисский городской суд не удовлетворил требование прокуратуры о заключении члена «Единого национального движения» Никанора Мелии под стражу и избрал для него в качестве меры пресечения выплату залога на сумму 30 тысяч лари. Кроме того, определением суда, оглашенным 27 июня, Мелия не сможет покинуть место жительства без информирования и согласия следственных органов. Оппозиционному депутату также запрещены публичные выступления и заявления в местах скопления людей, любые коммуникации со свидетелями по возбужденному против него уголовному делу. Документы, удостоверяющие личность, Никанор Мелия обязан сдать следственным органам.

Прокуратура возбудила уголовное дело против одного из лидеров ЕНД, соратника экс-президента Михаила Саакашвили — Ники Мелия в связи с событиями, происшедшими у здания парламента Грузии 20 июня и в ночь на 21 июня. Депутат парламента Мелия вместе с другими оппозиционными политиками активно призывал митингующих к вторжению в здание парламента, где находились его коллеги-депутаты и представители правительства Грузии. Поводом для начала митинга стал приезд в Тбилиси депутата Госдумы России, члена КПРФ Сергея Гаврилова и проведение в здании парламента 26-ой сессии Межпарламентской ассамблеи православия, председателем которой является российский депутат. Как председателю МАП и ведущему сессии ему было предоставлено кресло председателя парламента Грузии, что вызвало возмущение у представителей оппозиционных фракций «Национальное движение» и «Европейская Грузия». Они ворвались в зал заседаний, нанесли Гаврилову оскорбления, обвинили его в «оккупации» места председателя парламента и сорвали сессию МАП. Прибывшие в Грузию делегации из 25 стран в тот же день покинули Тбилиси.

У здания парламента Грузии собрался шумный митинг, участники которого выражали протест против «российской оккупации» и требовали отставки председателя парламента, глав МВД и Службы госбезопасности и проведения досрочных выборов по пропорциональной системе. К вечеру ситуация на проспекте Руставели обострилась до предела, толпа агрессивно настроенных мужчин, подстрекаемых лидерами ЕНД и других оппозиционных партий, стала напирать на кордон полиции, отбирать у полицейских щиты и дубинки. Часть митингующих сумела прорваться во двор парламента, но затем была оттиснена обратно. Так как события принимали неуправляемый характер, правительство Грузии приняло решение о разгоне митинга. Полиция применила спецсредства, в том числе резиновые пули, слезоточивый газ, а затем и водометы и сумела расчистить проспект Руставели. В результате разгона митинга пострадало более 300 человек, в том числе несколько десятков полицейских. Трое митингующих получили повреждения в область глаз. Последствия митинга дали оппозиции повод для новых обвинений в адрес властей, в том числе в превышении силы.

На следующий день после этих событий правящая партия «Грузинская мечта» провела срочное заседание политсовета во главе с председателем партии Бидзиной Иванишвили, после которого сообщила об отставке председателя парламента Ираклия Кобахидзе. Затем власти пошли еще на одну уступку, и Бидзина Иванишвили заявил о готовности к консультациям по переходу к пропорциональной системе выборов парламента и проведении по этой системе выборов уже в 2020 году. Более того, он предложил отменить ныне действующий 5% барьер и установить нулевой барьер, пояснив, что это будет еще один шаг вперед в развитии грузинской демократии. Оппозиция первоначально одобрила это предложение, но после негативных и негодующих оценок Саакашвили изменила тон и подвергла эту инициативу Иванишвили жесткой критике.

Параллельно у здания парламента ежедневно собирались митинги, организаторами которых представлялись общественно активные молодые люди. Первоначально они дистанцировались от всех политических партий, но постепенно стали допускать на свои собрания и лидеров оппозиции. Митинги были немногочисленными, но чувствовалась рука постановщика, так как почти каждый день устраивались все новые представления, так называемые «перформансы». Главной темой продолжала оставаться «Россия-оккупант», а также отставка Гахария и выборы по пропорциональной системе.

На фоне акций протеста прокуратура возбудила уголовное дело против депутата парламента Ники Мелия и потребовала у парламента приостановки ему депутатских полномочий. Это необходимо было прокуратуре для заключения депутата под стражу. Парламент 26 июня удовлетворил ходатайство прокуратуры. Но суд вместо заключения под стражу определил для Мелия иную, более мягкую меру пресечения.

Представители правящей партии расценили такое решение суда как доказательство воцарившейся в Грузии независимости судебной системы. Что касается соратников и сторонников Мелия, они сочли это решение политическим, а позицию прокуратуры слабой и позорной.

Акции протеста у здания парламента Грузии продолжаются, а их организаторы обещают собираться здесь каждый вечер до тех пор, пока нынешняя власть не выполнит все их требования.