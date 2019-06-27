Москва, , 22:41 — REGNUM

Преемник нынешнего президента России Владимира Путина будет определён российскими избирателями, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью газете Financial Times.

Интервью было опубликовано изданием 27 июня.

На вопрос о своём преемнике Путин ответил, что обдумывает это с 2000 года.

«Ситуация меняется и требования к людям меняются, но в конечном счете решение должно быть принято гражданами России. Не важно, что и как делает действующий лидер, не важно кого или как он представляет, решающий голос за избирателем», — заявил российский президент.

Стоит отметить, что этот вопрос представители зарубежных СМИ задают Владимиру Путину регулярно. В частности, эта тема была затронута в марте 2018 года в ходе интервью телеканалу NBC. Тогда российский президент прокомментировал утверждения «экспертов» о разрушении всех результатов его деятельности после его ухода с поста президента.

Владимир Путин подчеркнул, что считает такие предположения бредовыми.