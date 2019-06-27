Вашингтон, , 22:33 — REGNUM

Посол Соединенных Штатов в Европейском союзе Гордон Сондленд признал в минувшую среду, 26 июня, что его страна чувствует себя «разочарованной» тем отношением, которое она получает от своих партнеров с восточной стороны Атлантики. Об этом сообщает испанское издание ABC.

США и Евросоюз (cc) Elionas2

«Если мой лучший друг меня зовет и просит сделать ему одолжение, я буду обращаться с ним иначе, нежели с чужаком на улице, — а именно так мы себя чувствуем, общаясь с ЕС», — объяснил Сондленд на встрече с группой журналистов в рамках мероприятия, организованного представительством Торговой палаты США в Испании. Посол также выразил надежду на то, что новые лидеры Евросоюза после последних выборов в Европарламент «будут более отзывчивы». В любом случае «настоящая цель — сдерживать Китай», отметил американец.

В своей речи дипломатический представитель сослался как на торговые отношения, так и на оборонное взаимодействие. «Нам бы хотелось, чтобы ЕС был хорошим партнером США, и не важно, как он управляется изнутри», — заявил Сондленд. Переговоры администрации Трампа с Брюсселем он охарактеризовал как «очень тяжелые».

Говоря о торговых материях, посол подчеркнул, что отношения с Евросоюзом должны быть «пересмотрены, не важно, когда будет Брексит и будет ли он вообще». В настоящий момент, по мнению Сондленда, они являются «ассиметричными». Поясняя свою мысль, дипломат уточнил, что существующий разрыв главным образом объясняется нетарифными барьерами, которые он попросил «ослабить», чтобы можно было приблизиться к «полноценным, свободным и справедливым» отношениям.

«Мы не просим, чтобы [европейцы] нам гарантировали, что будут покупать американскую продукцию, но надеемся иметь право сделать предложение, чтобы, если им понравится, они купили», — добавил Сондленд. Кроме того, он пожаловался, что «каждый месяц применяются новые барьеры, регулирование и процессы, которые делают более сложной, в некоторых случаях невозможной» свободную торговлю американских предприятий в Европе. Посол припомнил и то, что глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер отказался в прошлом году (в ходе своего визита в Белый дом) устранить тарифные барьеры, а также прочие препятствия и дотации.

Хотя президент США Дональд Трамп на текущий момент не обложил новыми пошлинами европейский автомобильный сектор, дипломат предупредил, что американский лидер «оставляет за собой право» сделать это «в любой момент», если увидит, что переговоры ни к чему не ведут или ЕС недостает добросовестности.

Тем временем Вашингтон надеется достичь двустороннего соглашения с Соединенным Королевством, когда оно выйдет из европейского блока. «Я не говорю, что это будут легкие переговоры, но у меня есть впечатление, что президент Трамп быстро достигнет соглашения», — отметил Гордон Сондленд, не вдаваясь в обсуждение того, кто будет преемником Терезы Мэй на посту премьер-министра.