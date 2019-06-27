Москва, , 22:27 — REGNUM

Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, чего он ожидает от саммита «Большой двадцатки», который скоро начнётся в японском городе Осака. Соответствующее заявление Путин сделал в интервью газете Financial Times.

Интервью Владимира Путина газете Financial Times Kremlin.ru

Путин назвал G20 — «ключевым международным форумом», однако призвал не ждать от него прорывных решений. В данном случае можно надеяться на то, что удастся лишь сгладить имеющиеся противоречия и создать некую основу для хоть какого-то позитивного движения вперед.

Глава Российского государства выразил надежду, что все участники предстоящего саммита G20, который будет в основном посвящен вопросам развития мировой экономики, подтвердят свое намерение выработать общие экономические правила в мире, которых все будут придерживаться, и покажут стремление и желание к укреплению международных финансовых и торговых институтов.

«Все остальное — это детали, которые прикладываются к основным темам». — отметил Путин.

Президент России добавил, что Москва поддерживает председательство Японии в G20. Москва готова к любым дискуссиям и намерена участвовать во всех обсуждениях. Но Путин отметил, что не стоит ждать от G20 каких-то прорывных решений, данный форум на это не способен.