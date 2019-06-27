Екатеринбург, , 22:24 — REGNUM

В Екатеринбурге расширили состав городского градостроительного совета. Постановление опубликовано на сайте мэрии.

Новым участниками совета стали два депутата гордумы (глава комиссии по местному самоуправлению Алексей Вихарев и Дмитрий Николаев), а также директор института строительства и архитектуры УрФУ Алексей Крупкин.

Итого в совете будет представлено 27 человек.

Напомним, ранее мэр Екатеринбурга Александр Высокинский разделил объединенный градостроительно-архитектурный совет на две части. Теперь в городе существует отдельный градостроительный и отдельный архитектурный советы.