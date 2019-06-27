Екатеринбург, , 20:32 — REGNUM

Будущее Екатеринбурга оказалось под вопросом после протестов против строительства в сквере у Театра драмы храма Святой Екатерины. Об этом 27 июня в ходе дискуссии по данной теме заявил советник одного из заместителей губернатора Свердловской области Александр Рыжков, пишет издание Накануне.ru.

Как отметил чиновник, Екатеринбург мог стать городом будущего. Но протестовавшие против храма получили сквер, зато теперь столица Среднего Урала потеряла возможность сделать рывок в будущее. По его мнению, возможность дальнейшего развития потеряло целое поколение. В городе останутся автомобильные пробки и не будет развиваться метрополитен.

«Были планы — сначала храм, потом другие проекты и рывок в будущее. Теперь будущее под вопросом, вот чего добились протестами. Обидели меценатов, и они охладели к 300-летию Екатеринбурга», — заявил Рыжков.

Как ранее сообщало РЕ, 13−15 мая в сквере у Драмтеатра шли активные протесты против храма. В итоге власти сдались. Строительство так и не начали, строительный забор убрали, а сейчас готовят опрос населения с целью определить, в каком месте горожане готовы видеть этот собор.

Отметим, что вариант строительства в сквере не будет присутствовать в опросном листе. На сегодняшний день рассматриваются три другие площадки. Опрос могут провести уже в сентябре.