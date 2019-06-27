Страсбург, Франция, , 19:54 — REGNUM

Делегации Грузии и Литвы в Парламентской ассамблее Совета Европы решили не покидать июньскую сессию организации в знак солидарности с Украиной после того, как российской делегации были восстановлены права. Об этом сегодня, 27 июня, сообщает РБК.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинские парламентарии покинули заседание ПАСЕ, после того как была принята резолюция, которая подтверждает полномочия российской делегации в полном объеме.

Представитель украинской делегации Владимир Арьев заявил, что вместе с Украиной ПАСЕ решили покинуть делегации Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Грузии и Словакии.

Однако премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил, что его кабинет не поддерживает идею ухода из ПАСЕ. В делегации Словакии отметили, что только один их депутат голосовал против восстановления полномочий российской делегации и он же, злоупотребляя своими полномочиями, подписал документ других стран о неучастии в сессии ПАСЕ.

Теперь и делегация Грузии заявила, что останется в ПАСЕ до конца июньской сессии и только потом будет обсуждать, что делать дальше.

«На данной стадии у нас нет планов замораживать наше участие в ПАСЕ», — сказала представитель делегации от Грузии София Кацарава.

В литовской делегации также заявили, что не собираются покидать ПАСЕ.