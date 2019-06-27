Осака, Япония, , 19:49 — REGNUM

Двусторонняя китайско-японская встреча председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ прошла в Осаке в преддверии саммита «Группы двадцати», открывающегося 28 июня, сообщает 27 июня Синьхуа.

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Выступив за сохранение миропорядка, основанного на многосторонних подходах, свободе торговли и экономике открытого типа, стороны признали, что страны входят в новую эпоху развития, до уровня которой необходимо поднять китайско-японские отношения.

Синдзо Абэ от имени японского правительства пригласил Си Цзиньпина посетить Японию с государственным визитом весной 2020 года. Китайский лидер принял приглашение, дав на такой визит принципиальное согласие.

Отметим, что одним из вариантов дальнейшего развития событий может стать начало процесса геополитической переориентации Японии, особенно в том случае, если в практическую плоскость перейдет обещание Дональда Трампа об отказе США от гарантий безопасности Токио.