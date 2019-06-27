Пекин, , 19:38 — REGNUM

В Китае надеются, что саммит «двадцатки» в Осаке, открывающийся 28 июня, сделает шаг вперед в борьбе с изменением климата, сообщает 27 июня Синьхуа со ссылкой на заявление официального представителя МИД КНР Гэн Шуана.

В заявлении китайского внешнеполитического ведомства вопросы противодействия климатическим изменениям непосредственно связываются с ролью G20 как платформы глобального экономического взаимодействия. На полях «двадцатки» ожидается проведение тематического совещания по климатическим вопросам с участием ООН, Китая и Франции как страны-организатора 21-й Конференции сторон, принявшей Парижское соглашение по климату.