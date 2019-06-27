Санкт-Петербург, , 19:11 — REGNUM

Петербургским муниципалитетам «Сергиевское» и «Академическое», которые скрыли дату объявления муниципальных выборов, придется продлить срок приема документов у кандидатов. Такое решение принял Горизбирком 27 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, кандидатам дается лишь 20 дней на регистрацию, и сокрытие даты начала кампании отнимает у них и без того ограниченное время. Затем приходится еще и искать муниципальные избиркомы, как в случае с «Сергиевским», которое внезапно «переехало» с проспекта Энгельса на Луначарского, никого не предупредив, или стоять в очередях сутками, как в «Академическом», где кандидатов просто не принимали.

Потребовался визит члена ЦИК Евгения Шевченко в эти муниципалитеты, чтобы попытаться нормализовать ситуацию. Горизбирком установил, что дату фактического объявления выборов, с обнародованием этой информации, в «Академическом» следует считать 21 июня, а в «Сергиевском» — 26 июня, а не 10 июня.

Ожидается, что в пятницу, 28 июня, Горизбирком продлит срок регистрации кандидатов также в ИКМО «Екатерингофский», отсчитывая его с 25 июня.

Читайте также: «Скотское отношение»: ЦИК шокировали двери с решетками в ИКМО Петербурга

Впрочем, следует подчеркнуть, что даже посещения представителями ЦИК не помогли некоторым муниципалитетам Петербурга соблюдать закон и распоряжения. Так, по словам выдвиженцев, ИКМО «Черная речка» решила работать два часа в сутки, вместо режима с 9:00 до 18:00 без выходных и до «последнего клиента».

ИКМО «Сампсониевское» назначила себе график с 15:00, а в «Сергиевском» в четверг хоть и открылись с самого утра, но там тут же образовалась подозрительная очередь из накачанных мужчин, у которых при себе не было никаких документов, но которые изображали кандидатов и не пускали остальных посетителей.

Читайте также: Следователи разберутся еще с двумя муниципальными избиркомами Петербурга

Напомним, что 27 июня председатель Центризбиркома России Элла Памфилова допустила возможность отмены муниципальных выборов в Санкт-Петербурге из-за многочисленных нарушений в ходе кампании.

Читайте также: Глава ЦИК допустила отмену муниципальных выборов в Петербурге