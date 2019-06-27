Астрахань, , 18:51 — REGNUM

В Астраханской области 27 июня состоялся запуск регионального кадрового конкурса «Губернаторский резерв», который должен помочь в поиске профессиональных и эффективных управленцев для включения в команду губернатора. Как сообщила пресс-служба областной администрации, конкурс начался с брифинга, в котором приняли участие врио губернатора Игорь Бабушкин, представитель конкурса Павел Безручко и ректор Астраханского государственного медицинского университета, председатель наблюдательного совета конкурса Ольга Башкина.

«Я обращаюсь ко всем молодым управленцам — как проживающим в области, так и родившимся здесь, но, к сожалению, уехавшим работать в другие субъекты: примите участие в нашем конкурсе — это хорошая возможность проверить свои силы и получить карьерные перспективы, в том числе в исполнительной власти региона», — подчеркнул врио губернатора.

Принять участие в конкурсе могут руководители до 45 лет с высшим образованием и управленческим опытом. Заявки принимаются до 24 июля. На первом этапе от претендентов требуется заполнить анкету и написать эссе.

Оценивать участников будут по методикам, сформированным в ходе кадрового проекта «Лидеры России». Руководитель блока оценочных мероприятий конкурса Павел Безручко рассказал, что участников конкурса «Губернаторский резерв» будут оценивать федеральные эксперты.

«Наша главная задача — обеспечить беспристрастность. Нам важно, чтобы оценивающий эксперт не знал ничего личного о кандидате, не учился с ним в одной школе и так далее. Именно независимость оценки позволит отбирать кандидатов строго по их способностям и компетенциям, а не по каким-то другим параметрам», — заявил Павел Безручко.

За соблюдением правил конкурсных процедур будет следить Наблюдательный совет конкурса, председателем которого стала Ольга Башкина. Совет будет сформирован из региональных специалистов.